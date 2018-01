Niederlage für Verteidigung: Prozess wird fortgeführt

Müllrose. Das Verfahren wegen dreifachen Mordes vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) wird nicht ausgesetzt. Die Verteidigung hatte einen entsprechenden Antrag eingeeicht. Die Richter lehnten ihn am Dienstag ab.

Auslöser für den Antrag war, dass die Vorsitzende Richterin darauf hingewiesen hatte, dass bei einer möglichen Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes auch andere Mordmerkmale in Betracht kommen könnten als in der Anklage aufgeführt.

Der Verteidiger wollte mit dem Aussetzungsantrag ursprünglich mehr Zeit gewinnen, um sich mit seinem Mandanten auf diesen Hinweis einzustellen.

Mord aus niedrigen Beweggründen?

Die Staatsanwaltschaft geht bei ihren Vorwürfen gegen den Deutschen vom Mordmerkmal Verdeckungsabsicht aus. Er soll Ende Februar 2017 in Müllrose (Oder-Spree) zuerst seine Großmutter erstochen und danach auf der Flucht mit einem Auto zwei Polizisten totgefahren haben. Das Gericht brachte mit dem rechtlichen Hinweis nun auch die Merkmale Mord aus niedrigen Beweggründen sowie Mord durch Heimtücke ins Spiel. Der Angeklagte hatte die Taten im Prozess gestanden, indem er mehrmals über den Ablauf gesprochen hatte.

Vor dem rechtlichen Hinweis war zudem bekannt geworden, dass das Gericht einen weiteren Antrag der Verteidigung vom Dezember zurückgewiesen hatte. Diese hatte die Ablehnung der Richter gefordert, weil sie sie für befangen hält. Das Gericht sieht dafür keinen Grund.

Weitere Gutachten

Der Verteidiger beantragte am Dienstag vor Gericht außerdem, weitere Gutachten einzuholen. Dabei geht es um den Tatort an der Bundesstraße bei Oegeln, wo die beiden Polizisten ums Leben kamen. Der Verteidigung reicht das bereits erstellte und von einem Sachverständigen der Prüfgesellschaft Dekra in der Verhandlung erläuterte Unfallgutachten nicht aus. Sie kritisiert, dass darin mögliche Auswirkungen des Gegenverkehrs auf das Fahrverhalten des angeklagten 25-Jährigen - vor allem geht es um einen Lastwagen kurz vor dem Aufprall - nicht behandelt wurden.

Die Verteidigung geht davon aus, dass ein weiteres Gutachten zu dem Schluss kommen würde, dass der Lastwagenfahrer und der Angeklagte beim Passieren jeweils nach rechts mit ihren Fahrzeugen ausscherten - auch wegen der Größe des LkW. Ein Gegenlenken für den Angeklagten sei unmöglich und damit der Unfall nicht mehr zu verhindern gewesen.

Das Dekra-Gutachten hatte dagegen festgestellt, dass für den Fahrer des Fluchtautos keine Gefahr bestand. „Ein bewusstes Auslenken hat hier stattgefunden“, sagte der Sachverständige über das Fahrverhalten Mitte Dezember. Die beiden Polizisten hatten an der Bundesstraße gestanden, um das Fluchtauto zu stoppen.

Zudem forderte die Verteidigung, ein verkehrspsychologisches Gutachten einzuholen. Der Anwalt kritisierte, das Dekra-Gutachten sei unter Laborbedingungen entstanden. Es solle deshalb geklärt werden, inwieweit der Drogenkonsum des Angeklagten, die Geschwindigkeit seines Autos sowie der seelische Ausnahmezustand den Zeitpunkt beeinflussten, von dem an für ihn die Polizisten an der Bundesstraße erkennbar waren. Obendrein gelte es herauszufinden, ob das Unterbewusstsein in die Entscheidung hineingespielt habe, nach rechts auszuscheren.

