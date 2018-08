Vor drei Jahren hatten rund 500 Flüchtlinge in Brandenburg einen regulären Job. Dann kam die Flüchtlingswelle. Inzwischen sind 3500 Flüchtlinge in Arbeit. Die Zahlen zeigten, dass man es schaffen könne, viele Flüchtlinge in Arbeit und Gesellschaft zu integrieren, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke.