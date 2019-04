Brandenburg

Es fühlt sich ein bisschen an wie Sommer: In Berlin und Brandenburg rechnen Meteorologen am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 26 Grad. Schon am Mittwoch sollen 25 Grad erreicht werden, teilte der Deutsche Wetterdienst am Ostermontag mit.

Meteorologen rechnen mit Sturmböen

Die Sonne zeigt sich auch weiterhin die meiste Zeit, es bleibt überwiegend trocken. Am Dienstag könnte es Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde geben.

Das Wetter zeigte sich am Osterwochenende von der besten Seite. Am Ostermontag kletterten die Temperaturen auf 22 Grad. Die Wetterexperten rechneten am Mittag und Nachmittag mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag und frühen Abend waren Windböen möglich.

Von RND/dpa