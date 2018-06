Ein erheblicher Teil der 2017 von den Brandenburger Behörden beabsichtigten Abschiebungen ist gescheitert, weil die Betroffenen abgetaucht waren. 624 tatsächlichen Abschiebungen stehen dem Innenministerium in Potsdam zufolge 246 erfolglose Versuche allein aus Einrichtungen der Zentralen Ausländerbehörde entgegen – also etwa der zentralen Aufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). 83 Fälle von Untertauchen meldete die Behörde allein aus ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Zahl dürfte landesweit deutlich höher liegen, weil die erfolglosen Abschiebungsversuche aus den Landkreisen und kreisfreien Städten noch gar nicht mitgezählt sind.

Die Betroffenen leisten Widerstand

In 121 gescheiterten Fällen lag laut Ministeriumssprecher Ingo Decker „der Grund bei der abzuschiebenden Person selbst“. Widerstand habe eine Rolle gespielt, aber das sei statistisch nicht erfasst.

Polizisten, die im Rahmen der Amtshilfe hinzugezogen würden, reisten „in einer Vielzahl der Fälle umsonst an“, sagt der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster. „Ob sich der abgelehnte Asylbewerber in einem anderen Zimmer oder sonstwo aufhält – der Aufwand, dies zu ermitteln, ist viel zu groß“, sagt Schuster. Meist zögen seine Kollegen unverrichteter Dinge wieder ab. „Das ist frustrierend für die Beamten“, sagt Schuster. Er schätzt den Anteil von gescheiterten Einsätzen auf etwa 60 Prozent. Es sei offensichtlich, dass ein abgelehnter Asylbewerber, der sich partout gegen eine Rückführung sträube, gute Chancen habe, ihr zu entgehen. Offensichtlich würden viele Abschiebekandidaten vorher gewarnt.

Landrat fordert „Professionalisierung der Abschiebungen“

„Brandenburg braucht dringend eine Professionalisierung seiner Abschiebungen“, sagt der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD). Er liegt schon länger im Clinch mit der Landesebene, weil Schmidt sich weigert, Asylbewerber mit ungünstiger Bleibeperspektive in seinem Kreis unterzubringen. „Das Land hat keine Abschiebehaft mehr und die Landesregierung – insbesondere der Finanzminister Christian Görke (Linkspartei) – bekommt es seit drei Jahren nicht hin, eine zu organisieren“, sagt der Landrat. Wie dringend eine solche zentrale Einrichtung erforderlich sei, zeige sich in der Praxis oft: „Im richtigen Moment sind dann zwei Kinder nicht anwesend, weil sie zu Verwandten geschickt wurden“, sagt der SPD-Mann. „Und eine Mutter kann man nicht ohne ihre Kinder abschieben.“

Die Abschiebehaft ist geschlossen

Die Abschiebehaft des Landes war wegen mangelhaften Brandschutzes geschlossen worden. Seither werden abgelehnte Asylbewerber in einer seltenen Zahl von Fällen in andere Bundesländer gebracht und dort festgehalten, bis ihr Flug geht. 6800 Asylbewerber, die sich in Brandenburg aufhalten, sind nach Auskunft des Sozialministeriums „vollziehbar ausreisepflichtig“. Allerdings werden 5600 von ihnen geduldet, weil objektive Gründe eine Ausreise unmöglich oder unmenschlich erscheinen lassen – etwa wegen Erkrankungen. Auch kann man ausländische Staatsbürger nicht einfach abschieben, wenn sie keine Reisepapiere haben. In manchen Ländern ist die öffentliche Ordnung zusammengebrochen, ein Meldewesen existiert kaum mehr. 821 abgelehnte Asylbewerber verließen Brandenburg 2017 mit finanzieller Förderung, 406 reisten ohne finanzielle Hilfe oder Zwang aus.

Von Ulrich Wangemann