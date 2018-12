Potsdam

Bei Verkehrsunfällen sind über die Weihnachtstage in Brandenburg mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. So kam eine 18-jährige Autofahrerin nach Angaben des Polizei-Lagezentrums am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 115 bei Golßen (Dahme-Spreewald) aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle.

Zwei Tote im Norden Brandenburgs

Etwa zweieinhalb Stunden später kam eine 28-Jährige mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 103 zwischen Gantikow und Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) aus ungeklärter Ursache ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Auch die 28-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Am späten Dienstagabend kam ein 86-jähriger Autofahrer nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 5 bei Karstädt (Landkreis Prignitz) ums Leben, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der 86-Jährige sei aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Sattelzug kollidiert. Der Senior starb noch am Unfallort. Der 52-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden.

Frau stirbt nach Zusammenstoß an Heiligabend

Bereits an Heiligabend kam eine 46 Jahre alte Autofahrerin ums Leben, nachdem sie mit ihrem Wagen auf der Autobahn A10 zwischen den Anschlussstellen Potsdam-Nord und Spandau mit einem Wildschwein kollidiert war. Nach Angaben der Polizei geriet ihr Auto nach dem Zusammenprall ins Schlingern und schleuderte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Die im Fahrzeug eingeklemmte 46-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden und starb wenig später in einem Krankenhaus.

Wildwechsel war nach ersten Ermittlungen der Polizei auch die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde. Der junge Mann hatte am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 1 zwischen dem sachsen-anhaltinischen Genthin und Bensdorf (Potsdam-Mittelmark) die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum geprallt.

Pferde brechen aus und kollidieren mit Autos

Zwei entwichene Pferde sorgten in Seefeld (Barnim) für Verkehrsunfälle. Die beiden Tiere waren an Heiligabend aus einer Koppel ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Ein Pferd wurde von einer Autofahrerin erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ein weitere Wagen mit dem Tier kollidierte. Das Pferd wurde leicht verletzt. Die Tiere konnten kurze Zeit später von der Besitzerin eingefangen werden.

Von RND/dpa/sag