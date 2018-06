Das Präsidium des Brandenburger Landtags hat sich am Freitag nach MAZ-Informationen auf die Ausstattung der beiden künftigen Vize-Parlamentspräsidentenposten verständigt – derzeit gibt es nur einen dieser Stellvertreter. Demnach wird die Ausstattung für jeden einzelnen der Posten ab 2019 zurückgestutzt. Die Präsidenten-Stellvertreter werden – anders als der jetzige – kein volles Vorzimmer mehr haben, sondern jeweils eine 20-Stunden-Kraft beschäftigen.

Um Konflikte zu vermeiden, soll es sich um zwei unterschiedliche Personen handeln. Die Befürchtung der Parlamentarier war, dass eine Sekretärin in Gewissenskonflikte kommen könnte, wenn sie gleichzeitig Termine von Fraktionen verwalten müsste, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen.

Kein eigener Dienstwagen, sondern ein Fahrzeugpool

Hintergrund ist die Unsicherheit, wie stark die Fraktionen nach der nächsten Landtagswahl werden. Nach derzeitigen Umfragen zu urteilen, gibt es vier Kräfte, die grob 20 Prozent Stimmenanteil auf sich vereinigen. Die AfD ist eine dieser Parteien. Bis auf die CDU, die vage Gesprächsbereitschaft andeutete, meiden alle Fraktionen die Rechtspopulisten.

Einen personengebundenen Dienstwagen wird keiner der beiden Stellvertreter mehr haben. Stattdessen sollen sich die beiden Leitungskräfte im Fahrzeugpool der Landtagsverwaltung Autos für Dienstfahrten leihen können. Die CDU bestand allerdings darauf, dass der Begriff der Dienstfahrt im Detail definiert wird. Auf einer Positivliste soll angegeben werden, welche Art der Reisen mit den Landesfahrzeugen vorgenommen werden kann.

Die derzeitige Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD, l.) und ihr Stellvertreter, Dieter Dombrowski (CDU). Künftig soll es zwei Stellvertreter geben. Quelle: dpa

Vom Tisch ist der Vorschlag der Landtagsverwaltung, die Stellvertreter auf den Fraktionsfluren unterzubringen. Dagegen hatten sich alle Fraktionen ausgesprochen. Sie fürchteten die Neutralität der Vize-Posten in Gefahr. Künftig sind die Büros im Präsidiumsbereich angesiedelt. Landtagspräsidentin ist derzeit Britta Stark (SPD), ihr Stellvertreter Dieter Dombrowski von der CDU. Er war im vergangenen Jahr in einer Affäre verwickelt, in dem es unter anderem um die Nutzung seines persönlichen Dienstwagens mit eigenem Fahrer ging.

Von Ulrich Wangemann