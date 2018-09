Vogelzug: Kraniche stoppen in Nordbrandenburg

Brandenburg Tiere in Brandenburg - Vogelzug: Kraniche stoppen in Nordbrandenburg Wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden, zieht es die Kraniche in den Süden. Auf ihrem Weg dorthin machen sie auch Halt im Norden Brandenburgs. Dort ist einer der größten Kranichrastplätze Europas.

Kraniche fliegen bei Linum am Abendhimmel. Bevor sie ihren Weg weiter in den Süden antreten, machen die Vögel gern in Brandenburg Station. Quelle: Soeder/ZB