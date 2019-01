Potsdam

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD) hat kurz vor dem Treffen der Ministerpräsidenten der vier betroffenen Kohle-Länder am Dienstag mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) gemahnt, dass ein schrittweiser Rückgang der Braunkohleverstromung nur mit ausreichend Investitionen in den Strukturwandel und Finanzhilfen des Bundes möglich ist. „Es geht nur parallel“, sagte Woidke der MAZ.

Die vier vom Kohle-Ausstieg betroffenen Länder sollten pro Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro bekommen. Dazu kämen Infrastrukturmaßnahmen des Bundes für Straße und Schiene, die zusätzlich zu finanzieren seien. „Die Menschen erwarten für Ihre Lebensplanung Verbindlichkeit von der Politik“, betonte der brandenburgische Regierungschef. Die Formel sei ganz einfach: Umso früher der Ausstieg erfolge, umso höher seien die Kosten. Diese würden zum Beispiel für die Rekultivierung der Bergbaulandschaften entstehen, die sonst aus dem laufenden Geschäft bezahlt würden.

Woidke : „Es ist ein informelles Treffen“

Es handele sich um ein „informelles Treffen“ im Kanzleramt, betonte Woidke, wohl auch, um die Erwartungen an das Treffen nicht zu hoch zu hängen. Als entscheidend bezeichnete er die weitere Arbeit der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, kurz Kohlekommission. Er sei froh, dass es gelungen sei, die Kommission „in die Verlängerung zu schicken“.

Die Kommission soll Ende Januar oder Anfang Februar ein Konzept für den deutschen Kohleausstieg vorlegen. Ursprünglich sollte das bereits zum Jahresende erfolgen.

Das Spitzentreffen diene der Abstimmung und sei keine Zusammenkunft, bei der Entscheidungen fallen, betonte am Montag Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert.

DGB-Chefs mahnen Schrittfolge bei Ausstieg an

Indes hat der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) vor überhasteten Entscheidungen gewarnt. Es müsse die Schrittfolge beachtet werden: Die Stärkung der Infrastruktur und der Aufbau neuer Arbeitsplätze müssten vorhanden sein, bevor ein Ausstieg aus dem Kohlebergbau beginnt, schrieben die Bezirksvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) aus Berlin-Brandenburg, Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Sachsen am Montag in einem offenen Brief.

Die Gestaltung des regionalen Strukturwandels müsse gleichzeitig eine Strategie zur Durchsetzung nachhaltiger, guter Arbeit sein. Die Schaffung von Arbeitsplätzen müsse bei der Bewältigung des Kohleausstiegs Priorität haben, erklärten die Arbeitnehmervertreter. Die Gewerkschaften seien zusammen mit den Betriebsräten der Unternehmen bereit, den Wandel mitzugestalten. Dafür würden jedoch auch die erforderlichen Ressourcen benötigt, schrieben sie.

An dem Dinner im Kanzleramt am Abend nehmen die vier Vorsitzenden der Kommission und die vier Regierungschefs Armin Laschet ( CDU/ Nordrhein-Westfalen), Reiner Haseloff ( CDU/ Sachsen-Anhalt), Dietmar Woidke ( SPD/ Brandenburg) und Michael Kretschmer ( CDU/Sachsen). Zudem sind nach Regierungsangaben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU), Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD), Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) und Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) dabei.

Von Igor Göldner