Vorschusslorbeeren für Nürnberger

Potsdam. Noch ist Frank Nürnberger (46) Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt. Seinen neuen Job als oberster Verfassungsschützer wird der Jurist erst in drei Wochen antreten, was ein wenig seine Zurückhaltung erklärt, die er am Dienstag an den Tag legte. Das Kabinett hatte erwartungsgemäß der Personalie, die seit einer knappen Woche bekannt ist, zugestimmt. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) war sichtlich froh und gut gelaunt, nach längerer Suche endlich einen Nachfolger für den in den Ruhestand versetzten Carlo Weber präsentieren zu können.

Personalsituation war kein Thema

Ein Thema allerdings mieden beide: die Personalsituation in der Abteilung Verfassungsschutz. Dabei hatte sich Nürnberger noch vor sechs Tagen mit dem Satz zitieren lassen, dass Brandenburg „in Zukunft auch wieder ein stärkerer Verfassungsschutz“ gebraucht werde, was im Landtag bei SPD und Linke aufmerksam registriert und als klare Forderung nach mehr Personal interpretiert wurde. Dienstag allerdings mochte Nürnberger diese Äußerung nicht wiederholen. Das sei Angelegenheit des Gesetzgebers, sagte er pflichtgemäß und außerdem sei er ja noch gar nicht im Amt. Schröter wiederum meinte, dass er angesichts neuer Bedrohungslagen eine Aufstockung der Abteilung für nötig halte.

Zahlen wollte er diesmal aber nicht nennen. In der Vergangenheit war er bei diesem Thema des öfteren in der Koalition abgeblitzt. 25 bis 30 Mitarbeiter hätte er gern mehr. Aktuell gibt es laut Schröter 102 Mitarbeiter. Unterstützung erhält er von der CDU-Opposition, die in ihrem neuen Positionspapier ebenfalls mehr Personal für den Verfassungsschutz fordert.

Der Blick von Außen

Als Nürnberger sich Dienstagvormittag mehreren Fraktionen im Landtag vorstellte, erhielt er im Anschluss jede Menge Vorschusslorbeeren. Er habe in seiner Zeit als Leiter der Erstaufnahmestelle einen guten Job gemacht, hieß es bei SPD und Linke. Die Grünen begrüßten, dass Nürnberger nicht aus dem Inlandsgeheimdienst käme, sondern von Außen. „Das ist von Vorteil. Ein Außenblick in die Behörde ist manchmal besser“, sagte die Grünen-Abgeordnete Ursula Nonnemacher. Angesichts neuer Extremismus-Phänomene wie Islamismus und Salafismus habe sie nichts gegen einen „moderaten Zuwachse“ an Personal.

Auch die SPD zeigte sich offen, der Behörde zusätzliche Stellen zu genehmigen. Bedenken gibt es bei den Linken, die vor dem Hintergrund der NSU-Morde und der ungeklärten Rolle des Verfassungsschutzes sehr zurückhaltend ist. Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte zur Debatte über mehr Personal nur: „Das steht nicht ganz oben auf meiner Agenda.“

Von Igor Göldner