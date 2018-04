Potsdam

Brandenburgs CDU stellt sich mit Blick auf das Wahljahr 2019 neu auf. Die Landesgeschäftsstelle in Potsdam soll zu einer „Wahlkampf-Zentrale“ umgebaut werden. Leiter in der Funktion als „politischer“ Landesgeschäftsführer soll der Landtagsabgeordnete Gordon Hoffmann werden. Das beschloss am Freitag Abend der Landesvorstand. Der 39-jährige Hoffmann wohnt in Wittenberge (Prignitz) und ist im Landtag bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Zugleich ist er stellvertretender Landeschef und Kreisvorsitzender in der Prignitz.

Mit Hoffmann erhofft sich Parteichef Ingo Senftleben eine größere Schlagkraft im Wahlkampf. Oberster Wahlkampfchef bleibt aber Generalsekretär Steeven Bretz. Im Mai 2019 sind Europa- und Kommunalwahlen, im Herbst wird der Landtag neu gewählt. Der bisherige Landesgeschäftsführer Philip Gursch scheidet aus dem Amt aus. Man gehe getrennte Wege, hieß es.

Senftleben erklärte: „Die CDU will stärkste Kraft in Brandenburg werden. Wir werden deswegen unsere Landesgeschäftsstelle zu einer Wahlkampfzentrale ausbauen und ich freue mich, dass wir Gordon Hoffmann als neuen Leiter der Wahlkampfzentrale gewinnen konnten.“

Die CDU sitzt seit 2009 in der Opposition. Ziel ist, bei der Landtagswahl erstmals seit 1990 vor der SPD als stärkste Kraft einzukommen und mit Senftleben den Ministerpräsidenten zu stellen. Im Fall einer Koalition soll es einen Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag geben, beschloss der Landesvorstand. Parteichef Senftleben hatte vor einiger Zeit erklärt, er wolle nach der Wahl auch mit Linken und AfD „reden“, und damit eine Debatte ausgelöst.

Von Igor Göldner