Wittenberg

Das seit Freitagabend wütende Großfeuer im Waldgebiet Annaburger Heide bei Wittenberg ist unter Kontrolle. „Aktuell laufen Nachlöschrestarbeiten“, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Annaburg am Sonntag. „Wir haben viele Glutnester, die uns mindestens noch bis zum Abend beschäftigen werden.“ Aktuell seien noch rund 60 Feuerwehrleute vor Ort, zu Spitzenzeiten am Samstag seien es mehr als doppelt so viele gewesen.

Der zum Löschen aus der Luft eingesetzte Bundeswehrhubschrauber fliege nicht mehr. Insgesamt seien rund 80 Hektar abgebrannt, hieß es. Das Feuer war am frühen Freitagabend gemeldet worden und habe sich wegen der Trockenheit und des frischen Windes schnell ausgebreitet. Die Annaburger Heide erstreckt sich über die Ländergrenzen von Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Von dpa