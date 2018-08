Potsdam

Sechs Tage nach Ausbruch des riesigen Waldbrandes bei Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist der Waldbrand unter Kontrolle, doch Entwarnung gibt es noch nicht. Die MAZ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum dauern die Löscharbeiten so lange an?

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark rechnet damit, dass der riesige Waldbrand bei Treuenbrietzen die Feuerwehren noch gut eine Woche beschäftigen werde. „Wir haben noch jede Menge Glutnester. Leider ist kein Regen in Sicht.“ Die Gefahr sei noch nicht gebannt, weil der Wind aus unterschiedlichen Richtungen weht und das Feuer wieder entfachen kann. Um neue Brandherde ausfindig zu machen, setzen die Einsatzkräfte Drohnen und Wärmebildkameras aus dem Polizeihubschrauber ein. Bedrohlich ist, dass auf dem Gelände noch immer Munitionsreste lagern, die explodieren können. Nach Polizeiangaben kam es in der Nacht zu Montag während der Löscharbeiten zu Explosionen in den munitionsbelasteten Bereichen des Waldes. Einsatzkräfte wurden dabei nicht verletzt.

Wieviele Helfer sind zurzeit noch im Einsatz?

Am Montag kämpften noch rund 240 Helfer gegen Glutnester in dem etwa 300 Hektar großen Brandgebiet bei Treuenbrietzen, sagte der Vize-Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Kai-Uwe Schwinzert. Ein weiteres Feuer, das sich ganz in der Nähe des Großbrandes bei Treuenbrietzen befindet, beschäftigte am Montag 22 Feuerwehrleute auf dem ehemaligen Schießplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming). Wie der Landkreis mitteilte, war der Brand auf dem 256 Hektar großen Gelände nachmittags unter Kontrolle. Das Feuer, konnte nicht direkt bekämpft werden, weil sich im Boden noch Munition befinde.

Werden ehrenamtliche Feuerwehrleute für ihren Einsatz vom Arbeitgeber freigestellt?

Für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gelten – anders als bei anderen Ehrenämtern – besondere Regeln, weil sie eine wichtige Grundversorgung für die Allgemeinheit sicherstellen. Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Brandenburg regelt, dass Chefs ihre Arbeitnehmer aufgrund ihres Ehrenamts während der Einsätze, Übungen und Ausbildungsveranstaltungen freistellen müssen und dass den Angehörigen der Feuerwehr aufgrund ihres Ehrenamts keine beruflichen und finanziellen Nachteile entstehen. „Das funktioniert bei den meisten Arbeitgebern gut“, sagt Landesbranddirektor Heinz Rudolph. Derzeit bilden die Freiwilligen-Wehren das Rückgrat des Brand- und Katastrophenschutzes im Land. 38 000 Freiwilligen stehen nur rund 700 hauptberufliche Brandbekämpfer gegenüber.

Wie konnte es zu den Bränden kommen?

Die Ursache des Großfeuers in Brandenburg war am Montag noch unklar. Kriminaltechniker der Polizei suchten am Sonntag und Montag nach Hinweisen auf Brandstiftung, die sich laut Polizei zunächst nicht erhärteten. „Wir haben keine objektiven Befunde, die eine vorsätzlich verursachte Brandlegung in den Wäldern von Treuenbrietzen bestätigen“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion West, Heiko Schmidt. „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen.“ Da der Brand nahe Treuenbrietzen an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen war, könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, hieß es am Wochenende aus dem Innenministerium.

Wie gefährlich ist die Geruchsbelästigung durch den Rauch?

Durch die großen Waldbrände breitet sich seit Tagen Brandgeruch in der Region aus. Der Rauchgeruch zog am Freitag sogar bis nach Berlin. Acht Einsatzkräfte, darunter sechs Feuerwehrleute und zwei Helfer des Technischen Hilfswerks, wurden aufgrund der Raucheinwirkung verletzt, teilte die Brandenburger Polizei am Montag auf Twitter mit. Wegen des Feuers auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog warnte die Polizei am Montag Anwohner aus Potsdam-Mittelmark, dem Havelland, Potsdam und Brandenburg an der Havel, wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Erst langanhaltende und ergiebige Niederschläge könnten laut Behörden hier nachhaltig Abhilfe schaffen

Was passiert mit der verbrannten Waldfläche nach dem Großfeuer?

„Wie eine Mondlandschaft“ würden die verkohlten Wälder nach dem Großfeuer bei Treuenbrietzen aussehen, berichten Augenzeugen. Zeitweise hat sich das Feuer auf 300 Hektar ausgedehnt, überwiegend stand Kiefernwald in Flammen. Wie die Waldflächen nach den verheerenden Bränden bestückt werden, ob es reine Kiefernforste bleiben, steht bislang nicht fest. „Es wird eine Diskussion darüber geben, wie wir von der Monokultur wegkommen“, so Schwinzert. Der Forstbrand könne eine Chance sein, Mischwald anzupflanzen.

Kommen nach dem Großbrand die Sensationstouristen?

Während die Einsatzkräfte nach und nach aus den verbrannten Wäldern abziehen, könnten nach Befürchtung der Behörden nun Sensationstouristen anrücken. „Wir warnen ganz dringend vor dem Betreten der Wälder“, sagte die Sprecherin des Kreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler. Es gebe Munitionsreste in den Wäldern, zudem könnten Bäume nach dem Brand plötzlich umfallen. Wichtige Straßen sind zwar von der Polizei gesperrt, die vielen kleineren Waldwege können aber nicht immer überwacht werden.

Von Diana Bade