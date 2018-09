Potsdam

Aufgrund der erneuten Hitze und Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in Brandenburg weiter. Für den Mittwoch wird bereits in vier Landkreisen die höchste Warnstufe 5 ausgerufen – am Dienstag waren es noch zwei Landkreise. Wie das Umweltministerium in Potsdam am Mittwochmorgen auf seiner Internetseite mitteilte, sind die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz sowie der Landkreis Oder-Spree betroffen.

In fünf Landkreisen gilt die zweithöchste Kategorie. Lediglich in der Uckermark und in der Prignitz sowie in den Regionen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Barnim wird Warnstufe 3 ausgesprochen. Auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad steigen - Entspannung ist deshalb nicht in Sicht.

Waldbrand bei Seehausen bedroht Prignitz

Zuletzt hatte ein Brand bei Seehausen (Sachsen-Anhalt) die Prignitz bedroht. Auch Einsatzkräfte aus Brandenburg halfen bei der Bekämpfung der Flammen.

Zur Galerie Unzählige Feuerwehren – unter ihnen auch Kräfte aus der Prignitz – rückten am Dienstagmittag zu einem Waldbrand bei Seehausen (Sachsen-Anhalt) aus. Schon von Weitem war eine große Rauchsäule zu sehen.

Erst Ende August hatte es bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) einen riesigen Waldbrand gegeben. Der Waldbrand, der die Einsatzkräfte und Anwohner tagelang in Atem hielt, gilt als der größte der vergangenen Jahre in Brandenburg. Rund 400 Hektar standen in Flammen, drei Siedlungen mussten evakuiert werden.

Zur Galerie Der Waldbrand bei Treuenbrietzen gilt als der größte der vergangenen Jahre in Brandenburg. Luftbilder zeigen, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist.

Von MAZonline