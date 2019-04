Potsdam

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt wegen der großen Trockenheit weiter. In Potsdam, Neuruppin, Fürstenberg/ Havel und vielen weiteren Städten und Gemeinden wurden die geplanten Osterfeuer wegen der hohen Waldbrandgefahr bereits abgesagt. In drei südlichen Landkreisen ( Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz) gilt seit Donnerstag die höchste Gefahrenstufe, in den übrigen Regionen die Stufe vier von fünf. Es sei gut möglich, dass diese auch bald in weiteren Landkreisen ausgerufen werde, sagte Jens-Uwe Schade, Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums.

Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, hat nicht damit gerechnet, dass dies bereits so früh im Jahr passiert. Er erklärt das neben den wenigen Niederschlägen mit der geringen Luftfeuchtigkeit. Morgens liege kein Tau mehr, dadurch sei der Boden noch trockener. Zwar gebe es in Abhängigkeit von Waldbrand-Gefahrenstufen kein generelles Osterfeuer-Verbot, sagte Engel dem rbb. Er halte es aber für unwahrscheinlich, dass die Ordnungsämter Osterfeuer in diesem Jahr erlauben würden. Diese würden von Fall zu Fall entscheiden.

Die geltenden Nebenbestimmungen würden in aller Regel vorsehen, dass ab Gefahrenstufe 4 keine Feuer mehr zugelassen werden. „Ich halte das auch für erforderlich, das Risiko ist einfach zu groß“, sagte Engel. „Es ist jetzt im Frühjahr richtig trocken“, so Engel weiter. „Das heißt, wenn bei großen Feuern der Funkenflug weiter rausgeht, dann kann es sein, dass es anfängt zu brennen, wo die Funken niedergehen.“

50 bis 100 Meter Abstand zum Waldrand

Grundsätzlich müsse bei offenem Feuer ein Mindestabstand zum Waldrand eingehalten werden. Per Gesetz seien 50 Meter vorgeschrieben. Bei böigen Winden ist das nicht viel. Weil es im März und April nur wenig geregnet hat, kann momentan schon durch weggeworfene Zigaretten ein Waldbrand entstehen. „Wir erwarten, dass jeder Veranstalter die Größe seines Feuers den aktuellen Bedingungen anpasst“, sagte Verwaltungschef Guido Müller aus dem Amt Beetzsee der MAZ.

So hält es auch die Gemeinde Kloster Lehnin. Damit steht auch dem großen Osterfeuer in Trechwitz nichts im Weg. Die Gemeinde hat jedoch den Abstand zum Wald auf 100 Meter erhöht. Zudem solle als vorbeugender Brandschutz die umliegenden Flächen im Vorfeld bewässert werden. Ausreichend Löschwasser soll auch bereit stehen, fordert das Ordnungsamt der Gemeinde.

Dieses Jahr hat es laut Engel bereits zwölf Waldbrände in Brandenburg gegeben. Im vergangenen Jahr brannte es in Brandenburgs Wäldern insgesamt 512 Mal, darunter waren elf Großbrände. Allein durch das Feuer bei Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) im August wurden rund 400 Hektar Wald zerstört - insgesamt waren es 1674 Hektar. Damit ein Feuer früh erkannt wird, überwachen 107 Kameras Brandenburgs gesamtes Waldgebiet. Sie sind seit dem 1. März in Betrieb und erkennen Rauchentwicklungen, die auf Waldbrände hindeuten, frühzeitig.

Diese Regeln für Organisatoren gelten immer

Grundsätzlich hat das Land Brandenburg zehn Grundregeln aufgestellt, unter denen Osterfeuer stattfinden dürfen:

1. Genehmigung: Für Osterfeuer sind rechtzeitig Ausnahmen vom immissionsschutzrechtlichen Verbrennungsverbot zu beantragen. Vor Erteilung der Ausnahmen von dem im Landesimmissionsschutzgesetz festgeschriebenen Verbrennungsverbot prüft die Ordnungsbehörde den Standort und die weiteren Rahmenbedingungen für das Verbrennen im Freien. Dabei ist auch die Wetterlage zu berücksichtigen. Städte beziehungsweise Amtsverwaltungen entscheiden, ob ein Osterfeuer auch bei Trockenheit oder starkem Wind verantwortbar ist. Zu bedenken ist dabei auch, ob es sich um ein Osterfeuer in Luftreinhaltegebieten handelt oder in einem Gebiet, in dem Luftqualitätsgrenzwerte bereits überschritten wurden oder die Gefahr weiterer Überschreitungen nicht ausgeschlossen werden kann.

2. Zu verwenden ist nur trockenes und naturbelassenes Holz. Abfälle gehören niemals ins Osterfeuer. Sehr gefährlich und daher nicht genehmigungsfähig ist insbesondere das Verbrennen von behandelten und lackierten Hölzern. Sie haben im Osterfeuer nichts zu suchen. Das bedeutet auch, dass Möbel, Türen, Fensterrahmen, Bahnschwellen und anderes behandeltes Holz nicht verbrannt werden dürfen.

3. Bedingungen: Bei anhaltender Trockenheit der starkem Wind sollte kein Osterfeuer entzündet werden.

4. Tierschutz: Da sich in aufgeschichteten Holzstapeln immer wieder Kleintiere wie Igel verstecken, sollte das Feuerholz erst kurz vor dem Anzünden zusammengetragen oder vor dem Anzünden noch einmal komplett umgeschichtet werden, um die Tiere vor dem Feuertod zu bewahren.

5. Holzfeuer sollten mit Holzspänen oder Kohlen- beziehungsweise Grillanzünder entfacht werden.

6. Löschmittel wie Wasser, Sand und Feuerlöscher müssen immer bereit stehen.

7. Brandbeschleuniger wie Benzin, Verdünnung, Spiritus dürfen nicht verwendet werden, weil Explosionsgefahr besteht.

8. Die Feuerstelle muss stets im ausreichenden Abstand zu Gebäuden und brandgefährdeten Materialien liegen.

9. Bei starker Rauchentwicklung oder Funkenflug sollte das Feuer unverzüglich gelöscht werden.

10. Das Feuer ist immer bis zum Erlöschen der Glut zu beaufsichtigen, um ein Wiederaufflammen sofort bekämpfen zu können. Wer sich als Verantwortlicher zu früh vom Osterfeuer entfernt, handelt fahrlässig.

