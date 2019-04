Potsdam

An mehreren Orten hat in Brandenburg erneut der Wald gebrannt. In Königs Wusterhausen (Kreis Dahme-Spreewald) waren rund 1000 Quadratmeter betroffen, berichtete der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, am Freitag. Das Feuer brach am Donnerstagabend aus.

Nach Angaben der Leitstelle Lausitz gab es mehrere Einsätze bis zum Freitagmorgen. Bei Bernau ( Barnim) brannte am frühen Freitagmorgen ein Misthaufen in der Nähe eines Reiterhofes. In der Umgebung zu einer teils starken Rauchentwicklung, die auch die Sicht im Autoverkehr beeinträchtigte. Die Feuerwehr bat umliegende Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Waldbrandgefahr steigt

Auch in Elsterwerda (Kreis Elbe-Elster) brannten am Donnerstagabend nach Engels Angaben rund 1000 Quadratmeter Wald. In Schlaubetal (Kreis Oder-Spree) erfasste ein Feuer demnach am frühen Freitagmorgen rund 400 Quadratmeter Wald. In Uebigau (Kreis Elbe-Elster) brannten am Donnerstag nach Angaben der Polizei sogar rund 3500 Quadratmeter Wald. Bereits am Mittwoch hatte es auf dem Götzer Berg ( Potsdam-Mittelmark) gebrannt.

Die Waldbrandgefahr bleibt hoch, wie dieser Index des Deutschen Wetterdienstes zeigt. Quelle: DWD

Wegen der Trockenheit ist die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg nach Einschätzung von Experten weiter hoch. Am Karfreitag galt zwar für die drei Kreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz nicht mehr wie am Donnerstag die höchste Gefahrenstufe, sondern die zweithöchste. Doch für die kommenden Tage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für viele Regionen eine zunehmende Gefahr für Brandenburg, teils auch für Berlin.

Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, sagte am Freitag, wegen der Luftfeuchtigkeit seien die Gefahrenstufen in den drei Kreisen von sehr hoch auf hoch zurückgestuft worden. Er warnte: „Das ist keine Entspannung.“ Zahlreiche Osterfeuer wurden wegen der Waldbrandgefahr abgesagt, zum Beispiel in Potsdam.

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline/dpa