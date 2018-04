Waldbrandgefahr steigt – erste Brände

Potsdam. Strahlender Sonnenschein hat am Wochenende in Brandenburg für Frühlingsgefühle gesorgt. Laut Deutschem Wetterdienst in Potsdam wurden verbreitet Temperaturen von 16 bis 21 Grad gemessen. Lediglich im Südosten ließen sich einige Wolken am Himmel blicken.

Tulpen, Schneeglöckchen, Osterglocken, Krokusse: Dies sind die Frühblüher, die fast jeder kennt und die in vielen Gärten gedeihen. Doch es gibt noch mehr Frühblüher, die man beim Feld- und Waldspaziergang entdecken kann. Zur Bildergalerie

Frühlingshaft soll es demnach in den nächsten Tagen weitergehen. Am Montag kann die Quecksilbersäule möglicherweise auf bis zu 23 Grad klettern. Am Dienstag dann gibt es wieder mehr Wolken und auch kurze Regenschauer.

Seit Sonntag Warnstufe drei

Mit Sonnenschein und Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr. In Brandenburg galt am Sonntag landesweit die Warnstufe drei - das bedeutet eine mittlere Gefahr. Ab dieser Stufe werden die Wälder mit Hilfe von Kameras überwacht. Die Forstleute rechnen damit, dass die Gefahr rasch auf die zweithöchste Warnstufe vier steigen wird.

Die Kiefernwälder gelten laut Ministerium für Ländliche Entwicklung als die Region in Deutschland mit der höchsten Brandgefahr - vergleichbar mit Griechenland, Spanien, Portugal und Südfrankreich. In den vergangenen Jahren gab es in Brandenburg durchschnittlich 250 Waldbrände.

Am Wochenende mehrere Brände - Brandstiftungen

Am Wochenende hat es bereits mehrere kleine Brände gegeben. In Freienhagen (Oberhavel) brannten etwa anderthalb Hektar Wiese, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Am frühen Samstagabend war es in Altes Lager (Teltow-Fläming) zu einem Heidebrand gekommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, da an mehreren Stellen im Wald Flammen erkennbar waren. Insgesamt verbrannten ca. zwei Hektar Heideland an drei verschiedenen Stellen. Direkt neben dem dem Feldweg zwischen Neuruppin und dem Ortsteil Buskow (Ostprignitz-Ruppin) hat am Samstagnachmittag ein Gebüsch gebrannt. Am Abend kam es in der Wuthenower Straße in Alt Ruppin zum Brand einer mit Gras und Schilf bewachsenen Fläche von ca. 250 Quadratmeter neben der Straße. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Von Ralf Hübner