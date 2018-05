Potsdam

Berliner und Brandenburger können sich nach Regen und Gewitter am Freitag auf ein heiteres und trockenes Pfingstwochenende freuen. Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam rechnen am Donnerstagnachmittag in Südostbrandenburg noch vereinzelt mit Gewitter und Starkregen. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen 20 und 24 Grad.

Am Freitag wird sich vor allem im Norden des Landes die Bewölkung stark zu ziehen. Regenschauer und Gewitter sind möglich. Der Süden hat nach den aktuellen DWD-Prognosen mehr Glück. Dort wird es voraussichtlich wenig bis gar nicht regnen.

Die Temperatur liegen bei 20 bis 23 Grad. Am Pfingstwochenende soll es am Samstag mit Temperatur von 19 bis 21 Grad und am Sonntag mit 21 und 24 Grad heiter und trocken bleiben.

Warmes Wetter sorgt für Waldbrandgefahr Nach den Schauern in den letzten Tagen ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg gesunken. Am Donnerstagmittag galt nur noch in vier Landkreisen im Nordosten des Landes die dritthöchste Gefahrenstufe. Für Brandenburgs Wälder bleibt die Gefahr durch Brände dennoch hoch. Seit Jahresbeginn hat es bereits 60 Mal in Brandenburger Wäldern gebrannt.

Von MAZonline