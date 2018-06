Brandenburg Brandenburg - Warum Brandenburg ein Kinderhospiz braucht In Burg im Spreewald wird bald das erste Brandenburger Kinderhospiz seine Pforten öffnen. In Brandenburg leiden über 190 Kinder unter einer lebensverkürzenden Krankheit. Der Bedarf ist also da.

Die Kinderkrankenschwester Angela Lange füttert in Frankfurt an der Oder in der Küche des Kinderhospiz Sonnentag den an Mukopolysaccharidosen (Mps) erkrankten Lukas (16). Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert