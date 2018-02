Warum die Arbeit von Hebammen wichtig ist

Potsdam. Werdende Eltern sollten sich in Brandenburg schnell um eine Hebamme kümmern. Die Personaldecke ist dünn. Und in den kommenden Jahren tut sich eine Riesenlücke auf. Hebammen schlagen Alarm und nehmen die Politik in Verantwortung – doch das Land wartet ab.

– Ein Drittel der Hebammen in Brandenburg wird in den kommenden acht bis zehn Jahren in den Ruhestand gehen.

– Hebammenverband: Das Land ist darauf nicht ausreichend vorbereitet

Der MAZ-Videoreporter hat eine Hebamme bei der Arbeit begleitet und dabei erfahren, wie wichtig deren Arbeit ist.

Zum Thema

MAZ-Talk zu Geburt und Schwangerschaft in Potsdam „Abenteuer Schwangerschaft“ ist das Thema eines MAZ-Talks im Rahmen der Aktions­wochen „Fit & Gesund 2018“. Am kommenden Montag (5. März) laden wir zu einer Podiumsrunde in die Wissenschaftsetage im Bildungsforum, Am Kanal 47, 14467 Potsdam. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Es diskutieren: Dr. Bernd Köhler, Chefarzt der Geburtshilfe im Klinikum Ernst von Bergmann, Katrin Schumann, Hebamme aus Stahnsdorf, Meike Jänike, vierfache Mutter aus Caputh, Ursula Nonnemacher, Ärztin und Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Moderation: Henry Lohmar, stellvertretender Chefredakteur. Zur Anmeldung gelangen Sie hier: www.MAZ-online.de/geburt Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0331/2840-294 oder per E-Mail: veranstaltungen@MAZ-online.de

Von André Bauer