Beute an einem Tag: Kita-Spielzeug, Schornstein, Zaun

Ostprignitz-Ruppin. So berichtet die Polizeidirektion Nord am Montag über einen gestohlenen Schornstein in Großzerlang . Am Freitag wollte der Eigentümer eines Bungalows in einer Ferienanlage im Eulenweg sein Gartenhaus aus dem Winterschlaf erwecken – und bemerkte, dass der außen an der Finnhütte montierte Edelstahlschornstein fehlte. Auch die Wanddurchführung, die Reinigungsklappe und der Sockel waren weg. Der Schornstein ist acht Meter hoch und hat einen Durchmesser von 120 Millimeter. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 1.200 Euro an.

In Eichenfelde wurde eine Restmülltonne als gestohlen gemeldet. Dort wollte eine 60-jährige Frau am vergangenen Montag ihre Tonne nach der Leerung wieder auf ihr Grundstück holen und stellte fest, dass diese offenbar entwendet wurde. Schaden: etwa 100 Euro.

In Wittstock stellte am Donnerstag gegen 12.00 Uhr ein 70-Jähriger seinen elektrischen Krankenfahrstuhl vor der Haustür in der Kettenstraße ab. Als gegen 16.00 Uhr die Frau des Mannes den Krankenfahrstuhl auf den Hof brachte, stellte sie den Diebstahl des Versicherungskennzeichens JPI 216 fest. Das Kennzeichen wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Es entstand ein Schaden von rund 60 Euro.

Gartenschläuche mit Trommel, teures Fahrrad

Sonntagmittag stellte eine 73-Jährige im Lindower Ortsteil Schönberg (Langer Weg) gegen 12.00 Uhr fest, dass Unbekannte in ihren verschlossenen Schuppen eindrangen und aus diesem einen rot-schwarzen Rasenvertikutierer sowie zwei jeweils 30 Meter lange Gartenschlauchtrommeln mit Schläuchen der Marke Gardena entwendeten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Geschätzter Schaden: 400 Euro.

In Neuruppin wurde einem Mann während er arbeitete das Fahrrad gestohlen. Ein 48-Jähriger stellte am Donnerstag sein Fahrrad der Marke Otto Custom Bike im Wert von 1.400 Euro auf einem Krankenhausgelände in der Fehrbelliner Straße in einen Fahrradständer ab. Nach seinem Dienstende fehlte das Rad – der Mann erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

In Nachbarkreisen: Spielzeug aus Kita gestohlen, Schafszaun geklaut

Auch in anderen Landkreisen wurden alltägliche, für die jeweiligen Besitzer wertvolle Dinge gestohlen. Im Kreis Spree-Neiße wurde der Polizei am Sonntag gemeldet, dass Unbekannte gewaltsam in ein Nebengelass der Kita in der Cottbuser Straße in Welzow eingedrungen waren und Spielgeräte stahlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Dahme-Spreewald: Schafszaun, Lebensmittel, Anglerausrüstung, Sprit

Luckau , Auf einen Schafszaun hatten es Diebe vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Gartenanlage am Luckauer Drosselweg abgesehen. Hier beträgt der Wert des Diebesgutes etwa 150 Euro.

Bei Kellereinbrüchen in Schönefeld erbeuteten Diebe Lebensmittel sowie eine Angelausrüstung und verursachten so einen Schaden von rund 200 Euro. Von einer Baustelle wurden im Laufe des vergangenen Wochenendes Werkzeug und ein Baustrahler gestohlen, wie die Polizei Montagfrüh erfuhr. Hier beläuft sich der verursachte Schaden auf etwa 800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen.

Aus einem Holzschuppen auf einem Grundstück am Fliederweg in Wildau hatten Diebe zwei Fahrräder der Marke KTM im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen. Aus einer Garage eines Komplexes an der Heinrich-von-Kleist-Straße in Königs Wusterhausen entwendeten Diebe, nachdem sie das Garagentor gewaltsam geöffnet hatten, ein Moped der Marke STAR und eine hochwertige Musikanlage . Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Auch auf Sprit haben es Diebe immer wieder abgesehen, so wie dieser Tage in Mittenwalde . Drei Lkw, die auf einem Grundstück an der Zülowstraße abgestellt waren, wurden vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ziel von Dieseldieben. Sie zapften etwa 750 Liter Kraftstoff ab und verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Elbe-Elster: Heizung, Wasserrohre, Armaturen gestohlen

Doberlug-Kirchhain : Die Polizei wurde am frühen Sonntagnachmittag zum Grundstück einer Firma an der Südstraße gerufen, da dort offensichtlich Einbrecher ihr Unwesen getrieben hatten. Aus einem Bürogebäude waren Heizkörper, Wasserrohre und Armaturen gestohlen worden, so dass eine erste Schätzung der verursachten Schäden mit rund 40.000 Euro angegeben wurde. Die Polizisten trafen einen 25-jährigen, bereits polizeibekannten Tatverdächtigen an und leiteten Ermittlungen ein.

Zu dem von der Polizei allein am Montag mitgeteilte Diebesgut gehört weitaus mehr als die obige Auswahl auflistet. Elektronik aus einem Campingwagen, Autos, ein Fernseher aus einem Vereinsheim, Alkohol, Zigaretten, eine Geldkassette, Bargeld und vieles mehr wurden außerdem als gestohlen gemeldet.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline