Potsdam

Jetzt mal ehrlich: Sie sehen, wie jemand seinen Bus zu erreichen versucht und dabei vom Busfahrer beobachtet wird. Kurz bevor der Fahrgast am Bus ist, schließt der Fahrer die Türen und düst los. Wie reagieren Sie? A) Sie empören sich gemeinsam mit dem Fahrgast. B) Sie grinsen in sich hin­ein. C) Sie geben dem Busfahrer ein Zeichen der Zustimmung. – Diese Frage ist, wenn auch mit einem Augenzwinkern gestellt, kein Witz. Sie ist eine von dreizehn Fragen, mit denen das in Potsdam ansässige Brandenburgische Literaturbüro dem Märker in die Seele schauen möchte. Denn: Wie tickt der Brandenburger denn nun? Was ist typisch märkisch? Und was nur Klischee?

Um möglichst viele Menschen möglichst einfach in der weiten Mark zu erreichen, hat das Brandenburgische Literaturbüro den „Brandomat“ erfunden – ein Online-Fragespiel, das sich bequem mit ein paar Mausklicks bedienen lässt, egal ob man in Potsdam, in der Prignitz oder in der Lausitz zu Hause ist. Der „Brandomat“ ist eine selbst lernende Maschine: Je mehr Menschen mitmachen, desto besser – statistische Vorgaben sind nicht hinterlegt.

Fragen gesucht

„Matthias Platzeck war einer der ersten, der den ,Brandomat’ getestet hat“, sagt Peter Walther vom Literaturbüro. Brandenburgs Ex- Ministerpräsident, ein gebürtiger Potsdamer dazu, ist laut „Brandomat“ zu 77 Prozent Brandenburger. Ein Test in der MAZ-Redaktion zeigt: Da ist Luft nach oben! Ausbaufähig und -willig ist übrigens auch der „Brandomat“ selbst. „Wir nehmen sehr gern Vorschläge für weitere Fragen an“, sagt Peter Walther. Jede Frage, jede Eingabe könne dabei helfen, das Bild von den Brandenburgern zu schärfen.

Dieses Bild ist Jahrhunderte alt. Wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, wird 2019 in einer Ausstellung im Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg zu sehen sein. Titel: „Unausstehlich und reizend zugleich: Die Brandenburger. Von der Erfindung einer kollektiven Mentalität in Literatur und Bildender Kunst.“

Stichwortgeber ist Fontane, dessen 200. Geburtstag 2019 gefeiert wird. Der Dichter und Romancier hat mit der Feder manches Mal gegen die Brandenburger ausgeholt. „Die Märker“, schreibt er etwa, „haben viele Tugenden, wenn auch nicht voll so viele, wie sie sich einbilden, was durchaus gesagt werden muss, da jeder Märker ziemlich ernsthaft glaubt, dass Gott in ihm und seinesgleichen etwas ganz Besonderes geschaffen habe.“ Eine weitere Kostprobe: „Das Pflichtgefühl der Märker, ihr Lerntrieb, ihr Ordnungssinn, ihre Sparsamkeit – das ist ihr Bestes. Und das sind die Eigenschaften, wodurch sie’s zu was gebracht haben. Im übrigen sind sie neidisch, schabernackisch und engherzig und haben in hervorragender Weise den ridikülen Zug, alles, was sie besitzen oder leisten, für etwas ganz Ungeheures anzusehen.“ – Haben Sie dem etwas entgegen zu setzen? Dann nix wie ran an den „Brandomat“ unter www.brandomat.de!

In Potsdam zu Hause, landesweit aktiv Das Brandenburgische Literaturbüro hat seinen Sitz zu Füßen des Pfingstbergs in der Villa Quandt, die auch das Theodor-Fontane-Archiv beherbergt. Zu den Aufgaben des Literaturbüros gehören: Organisation und Betreuung von Lesungen und Lesereihen, Popularisierung regionaler Literaturgeschichte in Ausstellungen, Büchern und im Internet, Beratung und Auskunft für Literaturinteressierte. Träger ist der Verein „Brandenburgische Literaturlandschaft“.

Von Nadine Fabian