Potsdam

Im Skandal um gestohlene Krebsmedikamente hat das Gesundheitsministerium nach Informationen des RBB gegen eine zweite Person im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Strafanzeige erstattet. Der Hintergrund der Vorwürfe ist noch unklar.

Zudem hat die Staatsanwaltschaft das Pharmaunternehmen Lunapharm in Mahlow durchsucht. Die Aktion im Landkreis Teltow-Fläming sei am Sonntag gelaufen, sagte Dorina Dubrau, Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft. Bei dem Pharmahändler seien Unterlagen und Medikamente beschlagnahmt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit dem Frühjahr wegen Hehlerei gegen die Geschäftsführerin und einen Mitarbeiter der Firma. Beide sind auf freien Fuß. Weitere Details wollte die Sprecherin nicht nennen.

Sondersitzung im Gesundheitsausschuss

Zuvor hatte der RBB berichtet, dass die Staatsanwaltschaft nach Hinweisen des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) tätig geworden sei. Unklar ist, ob die in Griechenland gestohlenen Krebsmedikamente noch wirksam waren, als sie an Apotheken in elf Bundesländer gingen.

Am Freitag hatte das Gesundheitsministerium der Firma bereits die Betriebserlaubnis entzogen. Zusätzlich wurde Strafanzeige gegen einen leitenden Mitarbeiter des Landesamtes gestellt, weil Verdacht auf Korruption bestehe. Obwohl es bereits im Dezember 2016 erste Hinweise auf Unstimmigkeiten gab, wurde lange nichts gegen den Pharmahändler in Brandenburg unternommen. Für Mittwoch wurde auf Antrag der Fraktionen von Grüne und CDU eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses einberufen.

Zahlreiche Anrufe bei Info-Hotline

Bei einer Inspektion durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit wurden am vergangenen Freitag bei dem Pharmahändler mehrere unverpackte Arzneimittel, auch mit griechischer Aufschrift, entdeckt, die für einen Arzneimittelgroßhandel in Bayern bestimmt waren. Der Logistiker hatte jedoch die Ware in Hof in Bayern zwischengelagert. Die Auslieferung wurde am Samstag gestoppt. Aufgrund eines Amtshilfeersuchens prüft seit Montag die zuständige bayerische Behörde, die Sicherheit des Vertriebsweges der Mittel.

„Staatliche Kontrollen haben offensichtlich versagt“, kritisierte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Opfer der gefährlichen Medikamente seien Hunderttausende Patienten, die Hoffnung auf Heilung haben. „Das ist unerträglich“.

Eine Task Force zur Untersuchung der Vorgänge hat die Arbeit im Ministerium aufgenommen. Die seit vergangenen Freitag geschaltete Infohotline nutzten allein am Wochenende 130 Anrufer. Sie interessierten sich vor allem für die betroffenen Mittel, deren Namen auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht wurden, hieß es.

Von Igor Göldner