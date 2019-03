Immer weniger Menschen können von ihrem Lohn leben – so heißt es oft. Doch das ist falsch, heißt es bei der Arbeitsagentur: Die Zahl der Aufstocker in Brandenburg ist rückläufig. Allerdings steigt im Gegenzug auch die Zahl der Teiljeitjobs an. Das könnte an fehlenden Betreuungsangeboten liegen.