Weniger Studenten ohne Abitur in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Studierenden ohne Abitur abgenommen. Das zeigen Statistiken des Gütersloher Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Während bundesweit im Jahr 2016 so viele Menschen ohne Abitur studierten wie nie zuvor, nämlich 57 000, waren es in Brandenburg insgesamt nur 612. Das ist ein Anteil von 1,24 Prozent unter allen Studierenden.

2012 gab es in Brandenburg noch 799 Menschen, die allein dank ihrer beruflichen Qualifikation, zum Beispiel wegen ihres Meisterbriefs, an einer der drei Universitäten oder vier staatlichen Fachhochschulen studierten. Damals gab es auch noch mehr Studienanfänger ohne Abitur, nämlich 166. Vier Jahre später waren es nur noch 129. Gerade diese Zahl findet das CHE wichtig. Sie zeige, wie attraktiv die Hochschullandschaft für Menschen ist, die sich allein aufgrund ihrer beruflichen Zeugnisse auf akademischen Niveau weiterbilden wollen.

Bei den Absolventen ohne Abitur auf Platz Fünf

Immerhin: Betrachtet man nur die Hochschulabsolventen, die nie ein Abitur gemacht haben, liegt Brandenburg bundesweit sogar auf Platz Fünf. Schaut man aber auf die derzeit Studierenden ohne Abitur, landet Brandenburg unter den 16 Bundesländern nur auf dem zwölften Platz. Beim Spitzenreiter Hamburg gab es 2016 dagegen 5,4 Prozent Studierende, die kein Abitur vorweisen konnten.

Bildungspolitisch sind offenere Hochschulen derzeit eher gewünscht. „Es ist positiv, dass Studieninteressierte auch über ihre berufliche Bildung ihre Studierfähigkeit belegen können“, sagt CHE-Mitarbeiterin Sigrun Nickel. Dies gebe ihnen auch im fortgeschrittenen Alter die Möglichkeit, neue Karrierewege einzuschlagen.

Deshalb hatte die Kultusministerkonferenz im Frühjahr 2009 einen Kriterienkatalog vorgelegt, welche berufliche Qualifikationen mit der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung gleichgesetzt werden und welche zumindest einen fachgebundenen Zugang ermöglichen sollen. 2013 veränderte Brandenburg sein Hochschulgesetz entsprechend und eröffnete Meistern und ähnlich Qualifizierten einen direkten Hochschulzugang.

Ein Grund für das eher mäßige Abschneiden Brandenburgs beim Hochschulzugang für nur beruflich Qualifizierte könnte sein, dass ausgerechnet die größte Hochschule des Landes, die Universität Potsdam, mit derzeit 20600 Studierenden ihren Schwerpunkt nicht so sehr auf die Durchlässigkeit des Studiums gelegt hat. „Es war bisher nicht unser Hauptanliegen“, räumt auch Sprecherin Silke Engel ein. Präsident Oliver Günther weise stets auf die differenzierte Hochschullandschaft hin – und dass sich jede Hochschule auf ihr Kerngebiet konzentrieren solle.

Die liegen bei der Universität Potsdam, zumindest was die Lehre angeht, bei den Geistes- und Naturwissenschaften. Bei dieser Fächergruppe ist der Zugang rein über die berufliche Qualifaktion viel seltener als etwa bei technischen Fächern.

An der TH Brandenburg haben 6,1 Prozent kein Abitur

So hat die Technische Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) unter ihren rund 3600 Studierenden derzeit rund 110 Studierende ohne Abitur. Angeboten werden Studiengänge wie Automatisierungstechnik, Logistik oder Maschinenbau. Noch besser sieht es an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB)) in Brandenburg (Havel) aus.

Dort gibt es praxisorientierte Studiengänge wie Medizininformatik, Maschinenbau oder Augenoptik. Die Hochschule wurde zwar auch vom Abwärtstrend in Brandenburg erfasst, hat aber trotzdem derzeit einen Anteil von 6,1 Prozent Studierende ohne Abitur. Allein dieses Studienjahr nahmen etwa 120 Interessierte nur aufgrund ihrer beruflicher Abschlüsse ein Studium auf.

Der Erfolg der THB liegt nicht nur an den Fächern. „Wir haben hier auch ein Zentrum für Durchlässigkeit und duales Studium“, sagt Jan Saße vom Controlling der THB. Das Zentrum informiere zum Beispiel gezielt an den Berufsschulen junge Leute über deren Möglichkeit, auch ohne Abitur an der TH Brandenburg zu studieren. Die Hochschule selbst begründet ihr Engagement damit, dass „ein Abitur nicht ausschlaggebend für einen erfolgreichen Studienabschluss ist“.

Inzwischen 35 duale Studiengänge

Grundsätzlich optimistisch zeigt sich das Wissenschaftsministerium. Betrachte man die Anzahl der Studierenden ohne Abitur über die Jahre, seien die Schwankungen gar nicht so gravierend. „Insgesamt ist es eher eine gleichbleibende Zahl der Studieninteressierten ohne Abitur“, sagt Stephan Breiding.

Der Ministeriumssprecher rechnet fest damit, dass es Umbrüche geben wird. „Wir haben die Zahl der dualen Studienangebote in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren.“ Inzwischen könne man parallel zu 35 Fachstudiengängen eine berufliche Ausbildung absolvieren. „Wir gehen davon aus, dass diese Studiengänge für Studierende ohne Abitur besonders attraktiv sind“, so Breiding.

Von Rüdiger Braun