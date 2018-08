Potsdam

Die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen in Brandenburg ist im ersten Halbjahr rückläufig gewesen. Es starben zwischen Januar und Juni 66 Menschen, im Vergleichszeitraum 2017 waren es noch 70 gewesen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag in Potsdam mitteilte.

Sechs Tote allein in den vergangenen Tagen

Die Zahl der Verletzten sei zugleich allerdings um 6,2 Prozent auf 5616 gestiegen. Insgesamt ging die Zahl der Verkehrsunfälle in Brandenburg im ersten Halbjahr um 2,2 Prozent auf 40.505 zurück.

Die Statistik überrascht, gibt es doch immer wieder Meldungen über schwere Unfälle im Land. Allein am Wochenende kamen drei Menschen ums Leben. Insgesamt gab es 501 Unfälle, bei denen 112 Menschen verletzt wurden. Am Montag starben bei zwei Unfällen auf Bundesstraßen in Märkisch-Oderland und Oberspreewald-Lausitz ebenfalls drei Personen.





Insgesamt waren in Brandenburg 2017 148 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das waren 27 mehr als noch 2016. Insgesamt ist die Zahl der Verkehrstoten aber rückläufig. Ein Blick in die Langzeitstatistik des Amtes für Statistik zeigt: 1991 lag die Opferzahl noch sehr viel höher – bei 931.

Von dpa/sag