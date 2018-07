Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor der Hitze, die heute ganz Brandenburg ins Schwitzen bringen wird. Besonders in den Städten wird es „aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung“ sehr heiß.

Weiterhin sorgt ein „riesiges Tiefdruckgebiet über dem Atlantik“ für den Zuzug sehr warmer Luft nach Berlin und Brandenburg. Dazu wird es heute flächendeckend viel Sonnenschein geben. Die Hoffnung auf Regen können wir in Brandenburg bis zum Abend aufgeben. Es bleibt trocken – und heiß.

Das Thermometer, so sagen die Meteorologen des DWD, kann auf bis zu 38 Grad steigen. Sogar ein neuer Hitzerekord ist möglich. Um neue Rekorde zu erreichen, gehe es jedoch um Werte im Zehntelbereich, sagte ein DWD-Sprecher in Potsdam. So lägen beispielsweise die bisherigen Höchstwerte in Berlin-Tempelhof bei 38,1 Grad (22. Juli 1959) und an der Messstation Lübben-Blumenfelde (Landkreises Dahme-Spreewald) bei 39,2 Grad (9. August 1992).

Die Gefahr für Wald- und Feldbrände steigt aufgrund der Trockenheit und Hitze wieder an! In vielen Landkreisen herrscht wieder die höchste Warnstufe.

Die Gefahr für Wald- und Feldbrände steigt aufgrund der Trockenheit und Hitze wieder an! In vielen Landkreisen herrscht wieder die höchste Warnstufe.

