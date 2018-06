Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen eine „amtliche Warnung vor Sturmböen“ für Brandenburg herausgegeben. Die Meteorologen erwarten nach dem recht sonningen und warmen Start in den Tag ab dem Mittag dichtere Wolken und aufziehende Schauer. Vor allem in der Nordwesthälfte des Landes wird mit rascher Bewölkungsverdichtung und gebietsweise schauerartigem Regen gerechnet.

Im Tagesverlauf können laut DWD vor allem in Schauernähe „auch Sturmböen um 85 km/h“ auftreten. Tief «Cathy», das die Abkühlung mitbringt, kann nach Ansicht der Meteorologen daher durchaus als „herbstliches Sturmtief“ zum kalendarischen Sommeranfang bezeichnet werden.

Fällt die Fête de la Musique in Wasser? Nicht unbedingt. Zwar sind tagsüber immer wieder Schauer möglich und es wird deutlich kühler – die Temperaturen gehen am Abend auf 19 bis 14 Grad zurück –, aber zumindest am Abend soll es auflockern.

Die kühlere Luft bleibt uns in Brandenburg voraussichtlich auch in den nächsten Tagen erhalten. Am Wochenende werden maximal 20 Grad erwartet, nachts sogar nur 9 Grad. Im Wochenverlauf soll sich dann aber der Sommer melden. Das regnerische Wetter mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad sei nur ein Intermezzo, versichern die DWD-Experten. Schon mit Beginn der kommenden Woche soll es wieder wärmer werden.

Von MAZonline