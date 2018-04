Von null auf 21 Grad in drei Tagen

Potsdam. Während in der Nacht zum Ostermontag der Boden teilweise noch gefroren war, werden am Mittwoch bis zu 23 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam (DWD) mitteilte. Dennoch wird es am Nachmittag wechselnd bis stark bewölkt. Neben einzelnen Regenschauern könnte es lokal sogar Gewitter und leichten Hagel geben. Das sorgt für Abkühlung, aber kein Grund zur Sorge. Der Frühling bleibt.

Endlich ist der Winter vorbei und der Frühling ist da. Zur Bildergalerie

In der Nacht zu Donnerstag werden Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad erwartet. Im Laufe des Tages ziehen die Temperaturen aber wieder an. Es wird in Brandenburg zwischen 14 und 17 Grad warm werden und der bewölkte Himmel sorgt erneut für einzelne Regenschauer.

Der Freitag wird sonnig. Die paar Schleierwolken tun dem schönen Frühlingswetter keinen Abbruch. Die Temperaturen steigen wieder etwas und so werden zum Wochenausklang 20°C erwartet.

Weiterführende Prognosen sind (noch) zu ungenau, aber mit etwas Glück könnte das Thermometer am Sonntag wieder die 20-Grad-Marke überschreiten.

Von Simon Sachseder