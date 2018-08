Berlin/Potsdam

Nach der Gluthitze der vergangenen Tage drohen in Berlin und Brandenburg lokale Gewitter mit Unwettergefahr. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte, bleibt der Mittwoch bis zum Vormittag noch meist sonnig und trocken – danach kann es hier und da ungemütlich werden.

Starkregen, Hagel und vereinzelt Unwetter möglich

Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen auf, lokal können laut DWD auch Unwetter auftreten. Die Temperaturen erreichen noch einmal 34 bis 38 Grad. In der Nacht zum Donnerstag drohen weiter Gewitter, wobei die zweite Nachthälfte wohl eine Wetterberuhigung bringt. Die Waldbrandgefahr in der Region ist nach wie vor hoch.

Zur Galerie Wo fiel am meisten Schnee? Wo war es am wärmsten? Und wo war es wann am trockensten? Wir haben in einer Bildergalerie die Wetterhöhepunkte in Deutschland zusammengefasst.

Der Donnerstag soll dann wolkig, teils auch stark bewölkt, aber meist trocken beginnen. Erst ab dem Nachmittag können erneut lokal kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten, die erst in der zweiten Nachthälfte um Freitag abklingen.

Starkregen lässt Keller vollaufen

In Teilen Hessens gingen bereits am Dienstag teils heftige Wolkenbrüche nieder. Vor allem in dem Ort Kirchhain bei Marburg liefen am Dienstag viele Keller voll, Dächer wurden abgedeckt. Laut dem Wetterdienst Kachelmannwetter fielen in Kirchhain in drei Stunden 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Es seien „riesige Wassermengen“ vom Himmel gekommen, hieß es.

Von MAZOnline