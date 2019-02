Super Prognose: Mit Temperaturen bis 15 Grad bleibt es in den nächsten Tagen frühlingshaft in Brandenburg und Berlin. Schon das Wochenende hatte die Spaziergänger bei angenehmen Temperaturen und viel Sonne in Parks und Gärten gelockt. Allerdings bleibt es in den Nächten vorerst noch ziemlich kühl.