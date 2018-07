Potsdam

Zum Wochenstart lag am frühen Morgen in Brandenburg vielerorts eine Wolkendecke über dem Land. Doch im Laufe des Morgens werden die Wolken weiter ostwärts gezogen sein und die Sonne wird Alleinunterhalter am Himmel. Und wie! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits am Morgen eine „amtliche Warnung vor Hitze“ herausgegeben.

Nach der geringfügigen Abkühlung am Wochenende, werden die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag wieder ordentlich ins Schwitzen kommen. Die Temperaturen können in der Region auf bis zu 36 Grad steigen, wie der DWD auf seiner Internetseite mitteilte. Der Tiefstwert liegt tagsüber demnach bei 30 Grad.

In der Nacht zu Dienstag ist nach Angaben des Wetterdienstes bei nahezu wolkenlosem Himmel mit einer Abkühlung auf Werte zwischen 16 und 21 Grad zu rechnen. Und dann soll es noch heißer werden als heute: Bis zu 38 Grad warnt, der DWD. Andere Wetterportale, wie kachelmannwetter.com oder WetterOnline.de, sind zurückhaltender und rechnen „nur“ mit bis zu 35 Grad.

An beiden Tagen, so die Meteorologen, sei „mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Potsdam zu rechnen“.

Nachdem am Samstag noch in ganz Brandenburg hohe oder sehr hohe Waldbrandgefahr geherrscht hatte, gaben die Experten am Sonntag überwiegend Entwarnung. Doch mit der Hitze und der anhaltenden Trockenheit steigt auch wieder die Waldbrandgefahr. Am Montagmorgen galt bereits im Havelland wieder die höchste Waldbrandgefahrenstufe.

Von MAZonline