Potsdam

Das Wetter in Brandenburg wird am Wochenende wieder schöner. Am Samstag werden in Potsdam Temperaturen von bis zu 18 Grad erreicht. Regnen wird es nicht.

Kaum Wolken am Samstag

Schön wird es aber nicht nur in der Landeshauptstadt. In ganz Brandenburg kommt der Frühling zum Vorschein. Am Samstagnachmittag ist es in Neuruppin ebenfalls angenehm warm. Bei fast wolkenlosem Himmel und mäßigem Wind lässt sich der Tag im Freien genießen.

Lesen Sie mehr: Sechs Ausflugstipps für Brandenburg

Am Sonntag wird es leider nicht mehr ganz so schön. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun bis elf Grad. In Königs Wusterhausen ist es heiter bis wolkig. Die Sonne zeigt sich noch einmal am späten Nachmittag bei schwachem Wind bei Höchstwerten bis zu zehn Grad. Morgens könnte es vereinzelt zu leichten Niederschlägen kommen.

Weitere Aussichten zum Wochenstart

Montag wird es richtig sonnig. Bis zu elf Sonnenstunden werden in Potsdam vorausgesagt. An den Temperaturen ändert dies im Vergleich zum Sonntag aber wenig. Der Spitzenwert liegt bei elf Grad. Erst am Dienstag wird es wieder etwas wärmer. In Brandenburg werden Temperaturen bis zu 15 Grad erreicht. Regen soll es an beiden Tagen nicht geben.

Von RND/nis