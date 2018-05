Potsdam

Der Traumsommer im Mai geht weiter. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kündigten auch für den Donnerstag viel Sonne für Berlin-Brandenburg an.

Sie prognostizierten Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Auch in der Nacht zu Freitag soll es niederschlagsfrei bleiben – bei Temperaturen zwischen 13 bis 9 Grad. Am Freitag klettern die Werte dann voraussichtlich auf 25 bis 29 Grad.

Kommende Woche wird es heiß

Richtig heiß wird es aber wohl in der kommenden Woche. Vor allem am Mittwoch sollen in Berlin-Brandenburg bis zu 33 Grad möglich sein, sagt wetter.net. Der DWD kündigt Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad an, laut kachelmannwetter.com werden es „nur“ 29 Grad.

Die Experten sind sich aber darüber einig, das dann auch vermehrt mit Gewittern und kurzen Schauern zu rechnen ist. Aktuell gibt es im Gegensatz zu einigen anderen Regionen für die kommenden Tage aber keine Unwetterwarnungen für Berlin und Brandeburg.

Hohe Waldbrandgefahr wegen anhaltender Trockenheit

Stattdessen gilt aber wegen der langanhaltenden Trockenheit eine erhöhte Waldbrandgefahr. Gleich in elf Regionen Brandenburgs herrscht die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5.

Von MAZ ONLINE