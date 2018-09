Potsdam

Am 1. September ist meteorologischer Herbstanfang und nach dem heißesten Sommer seit 15 Jahren, macht sich dieser auch langsam bemerkbar.

Wetter am Samstag

Leichte Quellwolken ziehen herein und lösen sich am Abend auf. Nur im Süden kann es leicht regnen. Bei 18 bis 22 Grad ideale Temperaturen für einen Spaziergang.

Wetter am Sonntag

Am Sonntag kommt von der Lausitz eine dicke Wolkendecke, die örtlich leichten bis mäßigen Regen bringen kann – so in Potsdam oder Brandenburg/Havel. In Neuruppin soll es bei etwa 24 Grad trocken bleiben.

Doch trotz der milden Temperaturen, sollte man abends schon eine Jacke mitnehmen. Die Werte sinken auf bis zu 13 Grad ab.

Wetter am Montag

Am Montag ist es zeitweise wolkig, dafür steigen die Temperaturen noch mal an. Bis zu 28 Grad sind angekündigt.

Von MAZonline/lin