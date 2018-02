Minus 15 Grad: Nächste Woche wird es noch kälter

Potsdam. Diejenigen, die auf ein baldiges Ende der kalten Tage hoffen, müssen sich jetzt leider noch wärmer anziehen: Die frostige Zeit hält vorerst an, ab Montag wird es sogar noch kälter in Berlin und Brandenburg. Am Wochenende sinken die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in der Nacht stellenweise auf bis zu minus 12 Grad.

Mitte Februar kam der weiße Winter zurück nach Potsdam: Auf den Straßen sorgten Schnee und Eis für Probleme, den Park Sanssouci tauchte das Wetter in ein ganz besonderes Licht. MAZ-Fotograf Bernd Gartenschläger hat die Stimmungen im eiskalten Park eingefangen. Zur Bildergalerie

Nach dem Wochenende verschärft sich die Kälte weiter. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen minus 5 und minus 1 Grad, nachts gehen die Temperaturen auf bis zu minus 14 Grad zurück. Dazu kann etwas Schnee fallen. Auch tagsüber bleibt es überall frostig. Nachts herrscht verbreitet strenger Frost zwischen minus 10 und minus 15 Grad. Durch Schneefall kann es noch kälter werden, ansonsten scheint oft die Sonne.

Dicke Schneeflocken fielen Mitte Januar vom Brandenburger Himmel und bedeckten Bäume, Wege, Autos, Kirchen, Dächer und Laternen. Wir zeigen die schönsten Leserfotos vom Wintereinbruch. Zur Bildergalerie

Trotz der anhaltenden Kälte wird weiterhin davor gewarnt, nicht freigegebene Eisflächen zu betreten. Es besteht Lebensgefahr. Erst in der vergangenen Woche brach im Grunewald ein Mann beim Versuch, Schlittschuh zu fahren, ins Eis ein. Passanten konnten ihn retten.

Von MAZonline