Glatteisgefahr in ganz Brandenburg am Morgen

Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstagmorgen vor Frost und Glätte in ganz Brandenburg. Zur Zeit gerate das „nach Deutschland eingeflossene polare Meeresluft vorübergehend unter Hochdruckeinfluss“, so der DWD.

Im Tagesverlauf gebe es vor allem in der Osthälfte auftretende Quellbewölkung. Später wird häufig die Sonne scheinen heißt es. Schneeschauer wie in den frühen Morgenstunden werden dagegen nicht mehr erwartet.

Die letzten Schneeschauer werden in den frühen Vormittagsstunden über Oder und Neiße aus Brandenburg abziehen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es meist klar. Die Temperatur sinkt auf -4 bis -8 Grad. Streckenweise bildet sich Reif. Der Wind weht schwach aus Südost bis Ost.

Aussicht für die nächsten Tage

Am Mittwoch erwartet uns ähnliches Wetter wie zu Wochenbeginn, ab Donnerstag kommt jedoch das nächste Regen-Tief.

Tief „Renate“ breitet sich von der Nacht zu Donnerstag zunächst von Westdeutschland aus. aber bereits im Anmarsch, sagte der DWD voraus. Demnach breiten sich dichte Wolken mit Schnee und Regen weiter Richtung Osten und Süden aus. Anfangs kann noch gefrierender Regen fallen und für Glätte sorgen.

Von MAZonline