Brandenburg/Havel

Am Freitagvormittag drohen in Brandenburg vereinzelt schwere Gewitter, heftiger Starkregen und Hagel. Das vermeldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Besonders Brandenburg an der Havel könnte das Unwetter zu spüren bekommen. Aber auch in Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming kann es schon am Vormittag zu starkem Gewitter und Starkregen mit kleinkörnigem Hagel kommen.

In der zweiten Hälfte des Tages drohen dann in ganz Brandenburg schwere Gewittern mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Unwetter treten laut DWD aber nur lokal auf, es kann also in einzelnen Gebieten trocken bleiben.

Erst in der Nacht sollen die Gewitter abnehmen. Abkühlung ist am Freitag aber trotz der Regenfälle nicht garantiert, der DWD spricht von einer „starken Wärmebelastung“ mit Temperaturen bis zu 33 Grad Celsius.

Von pb