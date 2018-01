Schnee in Aussicht – und Straßenglätte

Potsdam. Die Wetteraussichten für Brandenburg sind nicht sehr rosig: viel Nebel, Temperaturen um null Grad, Schneegriesel, Glättegefahr.

Am Freitag kann es bei leichtem Frost vereinzelt leichten Sprühregen und Schneegriesel geben. Dort muss man mit Glätte rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Sonnabend ist es meist bewölkt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt es laut DWD stark bewölkt, aber meist niederschlagsfrei.

Am Sonntag setzt sich nach derzeitiger Prognose allmählich die Sonne durch, die Temperaturen schwanken tagsüber weiter um null Grad.

> Wetteraussichten

Ein Winterspaziergang an der Havel, eine Tasse Tee oder Kaffee vor einer raubereiften Wiese, Eiszapfen zählen – der Montag zeigte sich in Potsdam in wunderbarem Winterglitzern. Wir zeigen eine Auswahl der Motive unseres Fotografen Bernd Gartenschläger. Zur Bildergalerie

Kommende Woche: Kälte, Niederschlag, Sturm

In der kommenden Woche kann es noch deutlich ungemütlicher werden – mit mehr Niederschlag und Sturm. „Ab Dienstag wird es mehreren Wettermodellen zufolge im gesamten Land sehr stürmisch werden. Da können sogar stellenweise auch im Flachland schwere Sturmböen um die 100 km/h dabei sein“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Auch strömt kalte Polarluft ein, so dass es in Deutschland wieder winterlich werden könnte.

Potsdam ist auch im Winter eine Augenweide. Ende 2017 gab es zwar noch kaum Schnee. Doch in den vergangenen Jahren war Potsdam mehrfach in Weiß gehüllt, das zeigen die Fotos aus dem MAZ-Archiv. Zur Bildergalerie

Von MAZonline