Potsdam

Ein Sturmtief bei den Britischen Inseln beschert Berlin und Brandenburg am Freitag Herbstwinde. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte für die Hauptstadtregion ab nachmittags stürmische Böen der Stärke 8 mit Geschwindigkeiten bis zu 75 Kilometer pro Stunde.

Immer noch heiße Temperaturen

Davor soll es aber noch einmal richtig heiß werden: So liegen die Temperaturen vormittags nach DWD-Angaben zwischen 26 und 32 Grad. Ab nachmittags gibt es dann Regen und deutliche Abkühlung – in der Nacht zu Samstag auf Werte bis zu 8 Grad.

Am Samstag wird es dann so richtig herbstlich. Mit Temperaturen von bis zu 19 Grad wird es merklich kühler. Am eigentlich Herbstanfang, dem Sonntag, ist es stark bewölkt bei Werten um die 18 Grad. Dabei lässt der Wind nicht nach.

Von MAZonline