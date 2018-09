Berlin

Bei Temperaturen bis zu 28 Grad können die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag noch einmal einen Sprung ins Wasser wagen. Tagsüber soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter und trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen demnach am Tag bei 26 Grad, in der Nacht kühle es auf bis zu acht Grad ab.

Für die hohen Temperaturen ist nach DWD-Angaben ein Hochdruckgebiet über Osteuropa verantwortlich. Das sorge auch in den kommenden Tagen für gutes Wetter: Für Dienstag prognostiziert der Wetterdienst in der Region bis zu 31 Grad. Brandenburgs schönste Badeseen finden Sie hier.

Rund um Potsdam und Cottbus klettert das Thermometer auf 31 Grad, Berlin und Lindenberg (Landkreis Oder-Spree) schaffen 30 Grad. Im Norden Brandenburgs bleibt es nur wenig kühler. In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Angermünde (Uckermark) rechnen die Meteorologen des DWD mit 29 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es in Berlin und Brandenburg bei Höchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad sommerlich warm.

