Frühlingshafte Temperaturen in Brandenburg

Potsdam. Heute ist es außergewöhnlich warm für einen 24. Januar . Die Höchstwerten werden heute in Brandenburg zwischen 9 und 13 Grad liegen. Das „ist es für die Jahreszeit sehr mild“, so der Deutsche Wetterdienst.

Das heißt, wir müssen weiter auf weiße Wiesen und Wälder warten: Berlin und Brandenburg bleiben laut Meteorologen weiterhin schneefrei. Während es in Thüringen in den vergangenen Tagen zu neuen Schneefällen kam und in den Alpen Lawinengefahr droht, soll es hier in der Region in nächster Zeit keine winterlichen Niederschläge geben.

Zwar kann es bei starker Bewölkung vereinzelt Regen geben, aber schon gegen Ende der Woche soll sich die Wetterlage auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Donnerstag kann es in einigen Teilen der Region zu milden Frühlingstemperatur von bis zu 12 Grad kommen.

Was für ein Unterschied zum 24. Januar 2017: In Brandenburg war es frostig kalt. Es gab Glatteis und die Straßen waren vereist.

Von MAZonline