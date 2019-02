Brandenburg

Wie wird das Wetter in Brandenburg? Den Wetterbericht für Freitag und die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage finden Sie hier.

Wetter aktuell: Das Wetter am Freitag, den 22. Februar 2019

Freitagvormittag gibt es in der Uckermark erste größere Wolkenauflockerungen, ansonsten ist es noch stark bewölkt. In der südlichen Niederlausitz ist mit vereinzelten Sprühregenschauern zu rechnen, ab dem Mittag rechnet der Deutsche Wetterdienst in der gesamten Region mit teilweise Sonnenschein und heiterem sowie trockenen Wetter. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad in der Uckermark und bis auf 7 Grad in der Elbe-Elster-Niederung, begleitet von schwachem Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Sonnabend bleibt es klar, die Temperaturen sinken auf -4 bis -8 Grad im Süden des Landes. Stellenweise muss mit geringer Glätte gerechnet werden, es weht schwacher Wind aus Ost bis Südost.

In Potsdam und Neuruppin erwartet uns ein ähnliches Wetterbild, die Temperaturen steigen auf maximal 5 Grad, in der Nacht können diese auf -8 Grad fallen. Aus östlicher Richtung weht ein schwacher Wind.

Nach unbeständigem Wetter mit zeitweise Regenschauern in Königs Wusterhausen am Morgen, klart es auch in Neuruppin zum Nachmittag auf und die Temperaturen steigen auf bis zu 5 Grad. In der Nacht werden bis zu -8 Grad bei schwachem Wind aus nordöstlicher Richtung erwartet.

Wettervorhersage : Das Wetter am Samstag, den 23. Februar 2019

Am Samstag bleibt es trocken mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 3-5 Grad, bei schwachem Südostwind. In der Nacht bleibt es trocken und klar, die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen -3 und -7 Grad, begleitet von einem schwachen Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung.

Nach der kalten Nacht beginnt der Tag in Potsdam und Neuruppin mit viel Sonnenschein, nach vereinzelten Wolken am Mittag, bleibt es bis zum Abend freundlich bei bis zu 5 Grad. Es weht ein schwacher Ostwind.

Nach zeitweiligem Regen am Morgen klart es auch in Königs Wusterhausen auf, der Nachmittag soll wolkenloses Wetter mit bis zu 5 Grad bei schwachem Wind aus nordöstlicher Richtung bringen.

Wettervorhersage : Das Wetter am Sonntag, den 24. Februar 2019

Am Sonntag wird das Wetter noch milder, die Temperaturen steigen bei viel Sonnenschein erneut auf 6 bis 9 Grad, begleitet von einem schwachen Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung. In der Nacht kühlt es auf bis zu -3 Grad ab.

Nach einer leicht bewölkten Nacht beginnt der Tag in Potsdam mit strahlendem Sonnenschein, der bis zum Abend bei bis zu 9 Grad anhält. Es weht ein schwacher Ostwind.

Nach der kalten Nacht beginnt der Tag in Neuruppin und Königs Wusterhausen mit viel Sonnenschein, nach vereinzelten Wolken am Mittag, bleibt es bis zum Abend freundlich bei bis zu 5 Grad. Es weht ein schwacher Ostwind.

Kommende Woche erwarten uns frühlingshafte Temperaturen

In der kommenden Woche zeigt sich der Februar weiter von seiner schönen Seite, die Brandenburger können sonniges und trockenes Wetter mit bis zu 15 Grad am Tag erwarten.

Alle Wetterdaten stammen vom Deutschen Wetterdienst.

Von RND/ata