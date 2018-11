Potsdam

Vorsicht Glatteis: Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nacht zum Freitag in Brandenburg vor leichtem Regen. Im Zusammenspiel mit frostigen Temperaturen kann in örtlich in Brandenburg zu erhöhter Glatteisgefahr kommen. Die Warnung gilt ab dem späten Donnerstagabend bis zum Freitagvormittag.

Zum Wochenende hin ändert sich die Wetterlage allerdings. Dann werden steigende Temperaturen bis zu neun Grad erwartet. Am Freitag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst noch stark bewölkt bei Temperaturen zwischen ein und fünf Grad. Örtlich kann es regnen und zu Glättegefahr kommen.

Am Samstag bleibt eine dichte Wolkendecke. Die Temperaturen klettern auf bis zu acht Grad. Für Sonntag rechnen die Meteorologen mit gleichbleibender Bewölkung bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad. Abends kann es örtlich wieder regnen.

Von RND/dpa/sag