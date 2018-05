Potsdam

Am dritten Tag in Folge warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor „starker Wärmebelastung“. Auch am Mittwoch soll es in Berlin und Brandenburg erneut bis zu 32 Grad heiß werden.

Ab Mittwochnachmittag muss außerdem mit schweren Gewittern und heftigem Starkregen gerechnet werden. Dazu können Hagel und Sturmböen auftreten. Erhöhte Gefahr für die Gewitter besteht von der Prignitz bis zur Niederlausitz. Lokal können dort bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde fallen, Sturmböen können dort bis bis 80 Stundenkilometer erreichen.

Die gute Nachricht: In der Nacht zum Donnerstag soll die Gewittertätigkeit abklingen.

Wärmegewitter: Blitze nach Hitze Schwere Wärmegewitter mit böigem Wind und Starkregen sind im Sommer keine Seltenheit. Ein Gewitter entsteht, wenn stark unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede bestehen. Die meist örtlich begrenzten Sommergewitter entstehen oft innerhalb weniger Minuten. Je größer die Hitze am Boden ist, umso heftiger sind sie in der Regel. Feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Dazu breitet sich eine akustische Schockwelle aus: der Donner. Schwere Gewitter werden oft von Sturm- oder Orkanböen, unwetterartigem Starkregen, Graupel oder Hagel begleitet. Die Hagelkörner bilden sich in der Gewitterwolke und fallen zu Boden, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben.

Von MAZonline