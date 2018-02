Es ist und bleibt kalt – noch eine Woche

Potsdam. Eiskeller Brandenburg – der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage eisige Temperaturen in der Region voraus. Am heutigen Montag liegen die „Höchsttemperaturen“ zwischen -6 und -1 Grad. Kleiner Trost, es bleibt sonnig und niederschlagsfrei. In der Prignitz könnte laut DWD Schnee fallen. In der Nacht kühlt es dann auf -8 bis -13 Grad ab.

Brandenburg und Berlin liegen am Rande eines Hochdruckgebiets mit Schwerpunkt über Skandinavien in einer kalten Nordostströmung, erklärt der DWD die kalten Temperaturen. Deswegen wird es auch bis zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März bitterkalt bleiben.

Rückblick: Die tiefsten Lufttemperaturen in Deutschland in der vergangenen Nacht. /kis pic.twitter.com/XisT0COxLR — DWD (@DWD_presse) February 26, 2018

Am Dienstag soll es ebenfalls sonnig und kalt bleiben. Die Temperaturen liegen dann zwischen -5 bis -1 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann es dann bis zu -14 Grad kalt werden. Mittwoch soll dann der kälteste Tag der Woche werden. In einigen Orten könnte es laut dem DWD bis zu -8 Grad kalt werden.

Ab Sonntag soll es dann deutlich wärmer werden. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage übers Wochenende bis zu 4 Grad, am Sonntag könnte es dann bis zu 7 Grad warm werden, Montag sogar noch mal 3 Grad wärmer. In den folgenden Tagen erreicht das Thermometer dann bis zu 8, 9 Grad. Plusgrade, wohlgemerkt.

Von MAZonline