Damit die flächendeckende medizinische Versorgung gesichert werden kann, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine neue Idee ins Spiel gebracht: Apotheker könnten den kleinen Pieks vornehmen. Doch Apotheker und Ärzte gehen auf die Barrikaden. Was in anderen Ländern längst Praxis ist, könnte hier genauso funktionieren, meint Torsten Gellner in seinem Kommentar.