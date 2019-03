Brandenburg Hilfsverein für Angehörige von Mordopfern - Vermisst, ermordet oder suizidiert: Das rät diese Hilfsorganisation Angehörigen Die MAZ hat mit Marion Waade, Gründerin der Hilfsorganisation für Angehörige von Mord-, Tötungs-, Suizid- und Vermisstenfällen (Anuas), über die belastende Arbeit mit Betroffenen und ihre persönlichen Grenzen gesprochen.

Blumen und Kerzen stehen am 21.12.2016 in Berlin unweit der Stelle des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Bei einem Anschlag war ein Unbekannter am Montag (19.12.) mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Mindestens zwölf Menschen wurden getötet und rund 50 verletzt. Auf dem Schild steht "Warum?" Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa-Zentralbild