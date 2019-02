Potsdam

Wenige Tage vor der Zeugnisausgabe bringt Brandenburg eine neue Verwaltungsvorschrift auf den Weg. An vielen Schulen herrscht deshalb Verwirrung. Der Pädagogenverband geht sogar davon aus, dass die Noten anfechtbar sind. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Um welche Noten geht es?

Die Reform, die an den Grundschulen für Unruhe sorgt, betrifft die Halbjahresnoten im Fach Deutsch in der dritten und vierten Klasse. Es geht auch nicht um die Gesamtnote, sondern um die Beschreibung von fünf Bildungskompetenzen innerhalb einer Note.

Was ist an der Notengebung neu?

Bislang mussten Lehrer in der dritten und vierten Klasse folgende Kompetenzen bei Schülern beurteilen: „Lesen und mit Texten und Medien umgehen“, „Texte verfassen und Rechtschreiben“ sowie „Sprechen und Zuhören“. Nun sollen die Lehrer fünf Kompetenzbereiche bewerten: „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben und Rechtschreiben“, „Lesen/Lesefertigkeiten nutzen“, „Mit Texten und Medien umgehen“ sowie „Sprachwissen und Sprachbewusstheit entwickeln“.

Worin liegt das Problem?

Viele Lehrer wussten zwar von den neuen Kompetenzfeldern, aber nicht, dass sie schon in diesem Schuljahr in die Notengebung einfließen. Die alten und neuen Kompetenzfelder seien nicht so einfach miteinander kompatibel, die Lehrer wüssten nun nicht, wie sie ihre Schüler rückwirkend in den einzelnen Bereichen beurteilen sollen, sagt Hartmut Stäker vom brandenburgischen Pädagogenverband.

Wann wurden die Lehrer informiert?

Klar ist: Die entsprechende Verwaltungsvorschrift wurde erst am 17. Januar 2019 unterschrieben und am 23. Januar im Amtsblatt veröffentlicht. Damit ist sie gültig. Das Bildungsministerium verweist aber darauf, dass die Grundschulverordnung schon im Sommer 2018 geändert wurde. Damit sei klar gewesen, dass künftig fünf Deutsch-Kompetenzen erfasst werden. Mit der Verwaltungsvorschrift seien die Zeugnisformulare nur noch formal in Kraft gesetzt worden. 2018 habe es dazu ein „breites Beteiligungsverfahren“ gegeben, bei dem sich der Landesschulbeirat mit den Änderungen der Grundschulverordnung befasst habe. Außerdem seien die Schulleiter zum Auftakt des neuen Schuljahres informiert worden.

Wie kam es zu der Informationspanne?

Der Grundschulverband bestätigt, dass die neue Vorschrift schon länger angekündigt worden sei. Allerdings sei nicht klar gewesen, wann die Vorschrift in Kraft tritt. Die Informationslage sei offenbar von Schulamtsbezirk zu Schulamtsbezirk unterschiedlich. „Es gibt unterschiedliche Informationsstände“, sagt Verbandschefin Denise Sommer. Besonders viele Anfragen kämen aus dem Bereich des Schulamtes Cottbus. Was die Lehrer außerdem verwirrt: Über das Programm „Webschule“ können Lehrer die Zensuren in ein Zeugnisformular eintragen. Das Formular soll bis zum Jahreswechsel nur drei Kompetenzbereiche gezeigt haben.

Gibt es Parallelen zu früheren Fällen?

Das Chaos erinnert an die Panne um das Mathe-Abitur im Jahr 2017. Damals wurde im Abitur eine Aufgabe zu einem Stoffgebiet gestellt, das von vielen Lehrkräften nicht behandelt worden war. Lehrer machten die schlechte Informationspolitik der Schulämter und des Ministeriums dafür verantwortlich. Das Ministerium wiederum erklärte, dass viele Lehrer offenbar Fortbildungen nicht besucht hätten.

Wie verlässlich sind die Noten nun?

Lehrerverbände halte es für schwierig, die im Laufe des ersten Halbjahres gesammelten Beurteilung von einem dreigliedrigen auf ein fünfgliedriges Schema zu übertragen. „Das ist so, als würde man während eines Fußballspiels die Spielregeln ändern“, sagt Hartmut Stäker. Anders verhält es sich in den Fällen, in denen die Lehrer von Anfang an nach dem neuen System gearbeitet haben.

Sind die Noten anfechtbar?

Wenn die Noten nicht entsprechend der gültigen Verwaltungsvorschrift zustande gekommen sind, könnten sie juristisch durchaus anfechtbar sein. Das befürchtet zumindest der Pädagogenverband. Präsident Stäker rechnet jedenfalls mit Klagen von Eltern.

Von Torsten Gellner