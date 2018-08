Potsdam

Bauland in Brandenburg ist im vergangenen Jahr im Durchschnitt teurer geworden. Der Kaufwert lag bei 77 Euro pro Quadratmeter, im Jahr davor waren es noch 63 Euro gewesen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Bereits 2016 hatten die Preise angezogen (plus gut 10 Prozent). Wie hoch die Preise in den einzelnen Landkreisen sind, sehen Sie auf unserer Karte.

//datawrapper.dwcdn.net/HzfdU/1/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="400">

Die Zahl der Verkäufe ging 2017 leicht zurück - um 59 auf 7196 Fälle. Zugleich nahm der erzielte Gesamtwert zu und lag bei rund 918 Millionen Euro (2016: 731 Millionen Euro), wie es weiter hieß. Sehr viele Verkäufe von unbebautem Bauland gab es demnach in den Landkreisen Teltow-Fläming und Oberhavel.

Der Kaufwert eines Quadratmeters unbebauten Baulandes ist in Brandenburg sehr unterschiedlich. In Potsdam gab es den Statistikern zufolge den höchsten Wert mit rund 304 Euro, der niedrigste Wert wurde im Kreis Elbe-Elster (rund 10 Euro) registriert. Auch in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) wurden für unbebautes Bauland pro Quadratmeter vergleichsweise niedrige Kaufwerte erzielt (gut 19 Euro).

