Brandenburg stehen frostige Tage bevor

Potsdam. Der Winter kehrt mit eisigen Temperaturen nach Brandenburg zurück. Schon jetzt strömt überwiegend kalte und trockene Luft nach Deutschland, ab dem Wochenende wird es noch kälter. Meteorologen rechnen mit mehrere Tage lang anhaltendem Dauerfrost.

In Brandenburg schwankt die Temperatur bis zum Wochenende tagsüber um den Gefrierpunkt, in den Nächten kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu minus 9 Grad kalt werden. Das Wetterportal wetter.net spricht gar von der „russischen Kältepeitsche“.

Die russische #Kältepeitsche schlägt zu. So flutet uns in den nächsten Tagen die eisige Luft. Animation Temperaturen in ca. 1500 m Höhe. #winter #kältepeitsche pic.twitter.com/MbnhgiAq7G